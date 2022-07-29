ВОЙНА В Украине видео Срочник Нацгвардии Украины жестко "приземлил" уже семь воздушных целей противника

2022-07-29 08:26

Срочник Нацгвардии поразил семь воздушных целей из ПЗРК. Об этом во время брифинга сообщил начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий, пишет пресс-служба МВД.

 "Военнослужащий срочной службы НГУ 16 июля с ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей России - шесть самолетов и одна крылатая ракета. Этот солдат - Герой Украины", - сказал Надточий.

В МВД подчеркнули, что, кроме выполнения задач в районах активных боевых действий, гвардейцы несут службу и для безопасности внутри государства.

"Продолжается ведение стабилизационной операции по выполнению задач территориальной обороны. При этом основные усилия фокусируются на охране и обороне важных государственных объектов, охране органов государственной власти, консульских учреждений и объектов критической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

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