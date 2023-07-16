ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: какие изменения ждут военнообязанных с 1 августа

2023-07-16 12:30

 В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. С 1 августа в Украине срочников ждут некоторые изменения.

Как сообщает 24 канал, военнослужащие, у которых завершился срок действия и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Кроме того, с 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.

Ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, как нужно вести себя, когда к вам домой пришли полицейские, или вас где-то задерживают и пытаются доставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Между тем с начала июля 2023 года мобилизованные в российскую армию военнослужащие, находящиеся на временно оккупированной территории Украины, стали принуждать к подписанию контрактов с вооруженными силами РФ.

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