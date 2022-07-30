ВОЙНА В Украине Освободили и зачистили: ВСУ отбили у врага село в Донецкой области

2022-07-30 09:30

Вооруженные силы Украины смогли освободить и полностью зачистить от российских оккупантов один из населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщили военные 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха на странице Facebook.

«Сейчас село больше похоже на призрак: «мертвая» военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения», — говорится в сообщении.

Украинские военные добавили, что прилагают усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы в поселке.

«Военные раздали продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имели сами», – приводят военные слова местной жительницы.

В 53-й ОМБр не уточняют, о каком самом поселке идет речь.