ВОЙНА В Украине Долетался: бойцы ВСУ из ПЗРК «Игла» сбили вражеский штурмовик

2022-07-30 16:30

Украинские бойцы сбили очередной российский штурмовик Су-25. Десантники уничтожили вражеский самолет из «Иглы» на Донбассе.

«Очередной вражеский Су-25 «долетался»! Вчера, 29 июля, в Донецкой области Сечеславские десантники из ПЗРК «Игла» сбили бронированный штурмовик оккупантов!» – говорится в сообщении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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Утром 28 июля российские военные ударили ракетами по северным областям Украины – с территории Беларуси были выпущены более 20 ракет.

В частности, военные агрессора ударили ракетами по одной из общин Вышгородского района Киевской области. Поврежден объект инфраструктуры.

Также рашисты ударили ракетами «Калибр» по воинской части на Киевщине.

Кроме того, 28 июля в полдень российские военные ударили ракетами по городу Кропивницкий. По последним данным, в результате атаки погибли пятеро, пострадали 28 людей.

Тем временем ВСУ поэтапно освобождают Херсонщину от рашистов.