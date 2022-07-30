ВОЙНА В Украине ВСУ ударили по разведгруппе оккупантов на Донбассе

2022-07-30 21:30

Россияне отошли на пяти направлениях, где предпринимали попытки прорвать оборону украинцев, заявил Гайдай.

Украинские военные поразили разведывательную группу российских оккупантов, которая действовала вблизи Верхнекаменского Донецкой области. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай 30 июля.

"В течение всего июля оккупанты лишь пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить", - отметил Гайдай.

По его словам, россияне отошли на пяти направлениях, где предпринимали попытки прорвать оборону украинцев. Впрочем, он подчеркнул, что оккупанты продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.

"В течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одну танковую, применены минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, осуществив удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам", - отметил он.

Ранее оккупантам удавалось проводить массированные наступления из-за значительного превосходства в артиллерии, сказал Гайдай. Однако сейчас из-за обезвреживания складов с боеприпасами с помощью РСЗО HIMARS врагу стало гораздо труднее пополнять запасы оружия и маневрировать.

"Как видите, за последний месяц их продвижение потеряло стремительность", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Ранее сегодня в утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях украинские защитники отбили штурмы российских оккупантов, на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия.