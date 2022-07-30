ВОЙНА В Украине США готовят новый пакет военной помощи Украине

2022-07-30 22:30

Вашингтон планируют обеспечить армию Украины запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.

США занимаются подготовкой нового пакета военной помощи Украине, заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, о новой инициативе будет объявлено "очень скоро". США планируют обеспечить армию Украины запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.

Phoenix Ghost были представлены Украине "на ранних этапах" конфликта с Россией, сообщил представитель Пентагона на брифинге. Его имя не уточняется в расшифровке ведомства.

"У них еще есть некоторые из тех оригинальных систем, которые мы им предоставили. Доставка следующей партии… начнется в августе", - сказал представитель Минобороны США. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на регулярные поставки в будущем.

В Минобороны США отметили, что принимали участие в закупке значительного количества запчастей для самолетов, но в большей степени сосредоточено на среднесрочном и долгосрочном сотрудничестве в авиации.

"И мы действительно были привлечены к усилиям по закупке значительного количества запасных частей для этих самолетов… Но у нас нет таких самолетов. Так что наше внимание с точки зрения потенциальных инвестиций в авиацию действительно гораздо больше сосредоточено на среднесрочной и долгосрочной перспективе", - объяснил он журналистам.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины и Резников анонсировал "хорошие новости".