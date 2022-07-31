ВОЙНА В Украине Красный Крест выплатит украинцам по 7500 гривен: как получить

2022-07-31 18:00

В конце апреля Международный Комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали Меморандум, согласно которому украинцам, пострадавшим от войны, будет предоставляться финансовая помощь.

Как сообщается на сайте МККК, организация сформировала бюджет до 1,9 млрд долларов. Кроме того, еще до 500 млн гривен сформирован бюджет Общества Красного Креста Украины. Именно из этих средств выплачиваются деньги украинцам.

Размер финансовой помощи составляет 2500 гривен в месяц, а оформить ее могут ВПЛ, социально незащищенные лица и малообеспеченные семьи, однако речь идет о жителях или переселенцах из регионов, пострадавших от боевых действий:

Донецкая,

Луганская,

Запорожская,

Житомирская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская области.

Выплаты переселенцам от Красного Креста производятся на основе информационной базы ВПЛ. При этом Красный Крест и Минсоцполитики сами определяют, кому оказывать помощь, используя для этого данные из Единой информационной базы ВПЛ и информационной платформы єДопомога.