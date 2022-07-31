 Кроме того, получить финансовую помощь от Красного Креста можно в ПриватБанке. Программа выплаты длиться 3 месяца – 2500 гривен на каждого человека из семьи. Поступать деньги будут на карточный счет главы домохозяйства переводом PrivatMoney. При этом карта должна быть украинского банка и должна быть зарегистрирована в Минсоцполитики.

 

 