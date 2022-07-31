ВОЙНА В Украине В Пентагоне не назвали дату доставки в Украину ПВО NASAMS, но заявили о "продвижении"

2022-07-31 15:00

В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки доставки в Украину системы противовоздушной обороны NASAMS, но заявили, что "продвигаются в этом вопросе". Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

По его словам, пока нет конкретной даты доставки NASAMS в Украину.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы в данный момент объявили об инициативе содействия безопасности Украины, о закупках NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", — заявил чиновник.

СПРАВКА. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Батарея NASAMS третьего поколения включает в себя шесть мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, установленных на гусеничных машинах, а также трехколесную высокомобильную пусковую установку.

- Президент Владимир Зеленский заявлял, что NASAMS, которые вошли в новый пакет американской помощи, "существенно усилят" противовоздушную оборону Украины.

- Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, а не две системы, как сообщалось ранее. Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы.

- Германия обещает передать Украине три ракетных системы залпового огня MARS с боезапасом, систему противовоздушной обороны IRIS-T и три десятка самоходных зенитных установок Gepard.