Наготове к действиям находятся два ракетных и два больших десантных корабля.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что у берегов Крымского моря сейчас корабельная группировка противника состоит из шести судов. Это отмечает пресс-служба командования на своей странице в Фейсбуке.
"Корабельная группировка вражеского флота, маневрируемая вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах, уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, а наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля", - говорится в сообщении.