ВОЙНА В Украине видео роССийских кораблей стало меньше: в ОК "Юг" отчитались о ситуации у крымского побережья

2022-07-31 16:00

Наготове к действиям находятся два ракетных и два больших десантных корабля.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что у берегов Крымского моря сейчас корабельная группировка противника состоит из шести судов. Это отмечает пресс-служба командования на своей странице в Фейсбуке.

"Корабельная группировка вражеского флота, маневрируемая вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах, уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, а наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля", - говорится в сообщении.