Политика В Конгрессе США представили законопроект о конфискации роССийских активов

2023-11-30 20:04

Сенаторы США представили законопроект, который позволит правительству США быстрее конфисковать попавшие под санкции активы российских олигархов. Доходы от этих активов будут направлены на восстановление Украины.

"Этот закон обеспечивает четкий механизм для ускорения конфискации незаконных активов, связанных с Путиным, и перевода этих средств в поддержку Украины. Путин и его приспешники будут нести ответственность за причиненные ими смерти и разрушения", - заявил конгрессмен Уилсон, один из создателей закона.

Российские олигархи, находящиеся в тесной связи с российским правительством, помогали финансировать войну против Украины. Закон, упрощающий конфискацию их незаконно нажитых активов, поможет Украине восстановиться после конфликта.

"Предоставив необходимые полномочия правоохранительным органам США, законопроект позволит быстро конфисковать суперяхты, самолеты, особняки, пентхаусы и другие роскошные активы, принадлежащие партнерам Путина по поводу конфликта, чтобы поддержать отважных украинских борцов за свободу", - заявил сенатор Блюменталь.

Законопроект упростит конфискацию активов российских олигархов и других лиц, связанных с российским правительством, независимо от их стоимости. Кроме того, законопроект гарантирует, что все средства, полученные от конфискации этих активов, будут направлены на восстановление Украины.