ВОЙНА В Украине США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

2022-07-31 17:00

Администрация президента США намерена в ближайшее время объявить о следующем пакете военной помощи для Украины.

Об этом во время регулярного пресс-брифинга объявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США и представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает «Европейская правда» .

Он заявил, что пакет военной помощи будет объявлен «очень скоро», но не назвал, что именно США передадут Украине.

«Можете ожидать увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели», – сказал Джон Кирби на закрытом брифинге.

Отметим, Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. 12 из них уже воюют против русских оккупантов.

22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины, который включает 4 комплекса HIMARS и 580 дронов.

Общий объем военной помощи Украине со стороны администрации Джо Байдена составляет 8,2 миллиарда долларов.

Как известно, в мае Сенат США проголосовал за выделение в распоряжение президента $40 млрд. Эти деньги предназначены для помощи Украине, а также на борьбу с глобальными последствиями войны. Кроме того, принят и подписан президентом США Джо Байденом закон о ленд-лизе, который начнет действовать, когда исчерпаются средства по другим программам, по которым Украина получает от США военную и гуманитарную помощь.