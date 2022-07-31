ВОЙНА В Украине ВСУ отразили атаки врага на восьми направлениях — Генштаб

2022-07-31 12:00

В Украине идут 158 сутки полномасштабного вторжения россии. Вражеские войска продолжают обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру Украины. ВСУ отражают штурмы оккупантов по ряду направлений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. В беларуси до 6 августа продлили проверки боевой готовности своих сил, чтобы сдерживать украинские войска.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил рф; ведет воздушную разведку беспилотниками. Из ствольной артиллерии обстрелял инфраструктуру Железного Моста в Черниговской области и Журавки в Сумской области.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия вдоль государственной границы Украины. Оккупанты систематически обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения для удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков Харьков, Слатино, Питомник, Черкасские Тишки, Федоровку, Петровку, Рубежное, Мосьпаново, Победу, Асеевку, Гусаровку и Чепель. Беспилотниками разведывали в районах Прудянки, Дуванки и Шаповаловки. Россияне нанесли авиаудар у Старого Салтова.

В направлении Новая Гусаровка — Гусаровка разведывательная группа пыталась уточнить размещение позиций украинских войск. Успеха не было — группа отошла.

На Славянском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Штурмовали возле Дмитровки, успеха не достигли и отошли. Безуспешно использовали диверсионно-разведывательную группу возле Долины: тоже понесли потери и отошли.

На Донецком направлении российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Штурмуют при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытаются определить систему обороны подразделений ВСУ.

Оккупанты из артиллерии обстреливали возле Славянска, Северска, Выемки, Спорного и Серебрянки. Нанесли авиаудары недалеко от Спорного и Григоровки.

На Бахмутском направлении артобстрелам подверглись районы населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Железное. Оккупанты нанесли авиаудары возле Покровского и Бахмута.

Штурмом россияне пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты — Вершина и Покровское — Бахмут: с потерями отошли назад. Неудачно попытались разведывать позиции переднего края в направлении Стряповка — Соледар: разведгруппу противника обезвредили. Оккупанты вели разведку беспилотниками возле Павлограда, Краматорска и Озерного.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опытного, Водяного, Песков и Невельского. Авиаудары нанесли неподалеку от Авдеевки и Новоселовки. Штурмовали в направлении Веселое — Пески и Лозовский — Пески, успеха не достигли и отошли. Воздушная разведка проводилась в районе Покровска и Авдеевки.

На Новопавловском направлении российские войска обстреляли населенные пункты Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Золотая Нива, Времевка и Новополь. Авиаудары нанесли неподалеку от Степового и Малых Щербаков.

На Запорожском направлении активных боевых действий не было. Оккупанты обстреляли районы Чаривного, Орехова и Каменского. Беспилотниками разведывали около Орехова и Новояковлевки.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и недопущении наступления ВСУ на Криворожском направлении. россияне продолжают обстреливать и наносить авиаудары для сдерживания украинских подразделений. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь и усилению войск.

Обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня населенные пункты Осокоровка, Ивановка, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Благодатное, Украинка, Прибужское и Днепровское. Проводили воздушную разведку позиций ВСУ.