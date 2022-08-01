ВОЙНА В Украине Резников: в Украину из Германии прибыли системы MARS II

2022-08-01 20:30

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину немецких реактивных систем залпового огня MARS II.

«В Украину прибыли РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров», – написал он в твиттере.

26 июля СМИ сообщили, что Германия передала Украине три реактивных системы залпового огня MARS-II и еще три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Германия также готовит к отправке в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В июне Украина получила первые гаубицы Panzerhaubitze 2000. Это первое вооружение, предоставленное Берлином Украине.