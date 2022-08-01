ВОЙНА В Украине За последние недели ВСУ уничтожили около 15 складов боеприпасов войск рф на юге Украины, - Гуменюк

2022-08-01 21:30

 

Вооруженные силы Украины за последние недели уничтожили около 15 складов боеприпасов российских военных на юге Украины, заявила начальница координационного пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк, передает «Радио Свобода» .

«Использование этих систем (С-300) свидетельствует о том, что врагу не хватает боеприпасов, поскольку наши огневые поражения по складам боеприпасов на временно оккупированных территориях были достаточно мощными за прошедшие две-три недели. Около 15 складов только в нашей операционной зоне были уничтожены», — подчеркнула Гуменюк.

В настоящее время известно, что за прошедшие сутки на юге ВСУ уничтожили 52 россиянина, четыре танка, две самоходные артиллерийско-минометные установки «Нона-С», самоходную артустановку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, четыре состава с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Отмечается, что наша авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного. Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что Вооруженные Силы Украины на южном направлении ударили по складам боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке и Белогорке.

Также ВСУ нанесли удар по по складам оккупантов рф во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области.

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