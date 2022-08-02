ВОЙНА В Украине Началась обязательная эвакуация из Донецкой области – Верещук

2022-08-02 16:00

 

Во вторник, 2 августа, стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области – сегодня утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», – написала Верещук.

Как известно, Кабмин создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила Ирина Верещук.

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