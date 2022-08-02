Началась обязательная эвакуация из Донецкой области – Верещук

Во вторник, 2 августа, стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области – сегодня утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области.
Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», – написала Верещук.
Как известно, Кабмин создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила Ирина Верещук.