ВОЙНА В Украине Началась обязательная эвакуация из Донецкой области – Верещук

2022-08-02 16:00

Во вторник, 2 августа, стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области – сегодня утром прибыл первый поезд в Кропивницкий Кировоградской области.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», – написала Верещук.

Как известно, Кабмин создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила Ирина Верещук.