ВОЙНА В Украине ВСУ могут перейти в контрнаступление на Изюмском направлении — ISW

2022-08-02 18:00

 

Россия продолжает перебрасывать свои войска с северной части Донецкой области, чтобы поддерживать оборонные позиции на юге. Именно это и ослабит силы оккупантов в направлении Славянска.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что частичное выведение оккупационных российских войск из северной части Донецкой области лишит враждебные силы необходимого боевого могущества в районе Славянска.

«Вероятно, это создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на Изюмском направлении так же, как захват россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также предусматривает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси», – отметили в ISW.

Аналитики привели слова представителя ГУР Вадима Скибицкого о том, что две недели назад войска рф вывели тактические группы ВДВ из Донбасса. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пока прекращают Славянскую кампанию, считают в ISW.

«Министерство обороны Великобритании также отметило, что российские силы, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении. Генштаб Украины сообщил, что российские силы перегруппировываются в Запорожской области. На кадрах из социальных сетей видно, как последние недели российские войска перекидывают технику и персонал как в Запорожскую, так и Херсонскую области», — добавили в Институте.

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