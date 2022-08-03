ВОЙНА В Украине рф потеряла в войне против Украины 41 350 человек, уничтожено 4022 ББМ

2022-08-03 17:30

 

РФ потеряла в войне против Украины 41 350 человек. За прошедшие сутки ликвидировано ориентировочно 180 оккупантов.

Также с начала полномасштабного вторжения России украинские воины уничтожили 4022 ББМ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В течение 2 августа защитники Украины ликвидировали 6 вражеских танков, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 1 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также уничтожены 8 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники ВС РФ и сбиты 6 крылатых ракет, запущенных оккупантами по территории Украины.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины к утру 3 июля достигли:

  • личного состава – около 41350 (+180) человек
  • танков ‒ 1774 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 4022 (+8)
  • артиллерийских систем – 939 (+3)
  • РСЗО - 259
  • средства ПВО - 118 (+1)
  • самолетов – 223
  • вертолетов – 191
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1)
  • крылатые ракеты - 180 (+6)
  • корабли /катера - 15
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2922 (+8)
  • специальная техника - 83 (+1).

Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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