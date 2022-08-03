рф потеряла в войне против Украины 41 350 человек, уничтожено 4022 ББМ

РФ потеряла в войне против Украины 41 350 человек. За прошедшие сутки ликвидировано ориентировочно 180 оккупантов.
Также с начала полномасштабного вторжения России украинские воины уничтожили 4022 ББМ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
В течение 2 августа защитники Украины ликвидировали 6 вражеских танков, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 1 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также уничтожены 8 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники ВС РФ и сбиты 6 крылатых ракет, запущенных оккупантами по территории Украины.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины к утру 3 июля достигли:
Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.