ВОЙНА В Украине Что на самом деле произошло в колонии в Еленовке - независимое расследование CNN

2022-08-12 12:33

Версия рашистов, базирующаяся на обвинении ВСУ в ударе ракетами по колонии в Еленовке, - выдумка. Об этом говорится в расследовании CNN, основанном на анализе видео и фото с места трагедии, спутниковых снимков до и после взрыва, экспертных оценках криминалистов и специалистов по оружию.

Эксперты уверенно исключают применение HIMARS.

Фото последствий пожара свидетельствуют о том, что стены все еще стоят, а большая часть крыши осталась целой. Специалисты утверждают, что удар HIMARS нанес бы значительно большие повреждения.

Утром после теракта представитель прокремлевского телеканала Звезда указал на аккуратно разложенные фрагменты, один из которых имел серийный номер ракеты HIMARS, версию удара именно этой ракетой поддержал и официальный представитель Минобороны России генерал Конашенков. Но несколько экспертов по оружию сообщили CNN, что изображения и видео с Оленевки не совмещаются с атакой HIMARS, утверждая, что здание с такими тонкими стенами и металлической крышей ни за что не устояло бы после удара с такой РСЗО, а номер ракеты при таком пожаре точно не мог сохраниться.

"На этих видео нигде нет воронки, кровати не отодвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные поражения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы видели воронки, разбитый потолок и стены, тела после взрыва", - заявил CNN специалист по оружию.

Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS. Эксперты указывают на возгорание изнутри здания, а не взрыв из-за внешнего воздействия.

Напомним, в колонии Еленовки погибли 47 человек, 75 были ранены, в том числе восемь охранников.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что вооруженные силы эрэфии умышленно совершили прицельный умышленный артобстрел исправительного учреждения в Еленовке, чтобы скрыть следы пыток военнопленных украинцев.