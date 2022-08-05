ВОЙНА В Украине Освобождение Херсона все ближе, но террор со стороны оккупантов нарастает

2022-08-05 11:35

Освобождение Херсона все ближе, поэтому террор со стороны оккупантов в отношении местного населения - единственный инструмент для сдерживания протестов. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Количество сообщений об усилении фильтрационных процедур на Херсонщине стабильно растет. В предверии готовящегося наступления ВСУ орки зачищают "тылы", к тому же прокачка населения перед проведением шоу "референдум" не дает ощутимых результатов - симпатиков руССкого мира не прибавляется, так что террор - единственный инстумент окупантов для сдерживания протестных настроений. P.S. ВСУ насыпает оркам каждые сутки, и с каждым днем освобождение Херсонщины все ближе", - пишет Соболевский.

Ранее сообщалось, что рашисты накапливают на юге Украины силы: оккупанты планируют действия по выходу на административную границу Херсонской области, чтобы помешать украинским защитникам совершить прорыв в этом регионе.