ВОЙНА В Украине Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: у Зеленского сделали новое заявление

2022-08-04 17:00

 

Ракеты ATACMS способны уничтожать объекты врага на расстоянии до 300 километров.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что получение Украиной дальнобойных ракет ATACMS отобьет желание у российских оккупантов восстанавливать СССР в Украине.

Об этом Ермак заявил в Telegram-канале.

"Сложные вопросы требуют современных решений. Особенно, если это вопрос глубинной вражеской военной логистики. ATACMS – отобьет желание терроризировать украинцев у всех реконструкторов СССР 2.0", – заявил Ермак.

Представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

 

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