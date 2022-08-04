ВОЙНА В Украине Будет отвечать потребностям Украины: Резников о новом пакете военной помощи от США

2022-08-04 18:00



Это уже будет 17 пакет помощи в сфере безопасности от администрации Байдена.

Новый пакет военной помощи от США будет отвечать оборонным потребностям Украины.

Об этом в Twitter 4 августа сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Провел еще один разговор с моим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили будущий пакет помощи безопасности - он будет отвечать нашим потребностям. Новый американский Атташе по вопросам армии и обороны, который прибыл в Киев, поможет увеличить уровень доверия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны", – написал он.

В то же время, на сайте Министерства обороны США отметили, что Остин в разговоре с Резниковым вновь подчеркнул настроенность Соединенных Штатов поддерживать способность Украины противостоять агрессивной войне России, что было подтверждено объявлением о выделении дополнительных 550 миллионов долларов помощи для Украины.

Напомним, 1 августа в США заявили о решении предоставить Украине еще один пакет помощи в сфере безопасности на сумму 550 млн долл., в него войдут большое количество боеприпасов HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских систем калибра 155 мм. Это уже будет 17-й пакет помощи в сфере безопасности с того момента, как Байден стал президентом США. В общей сложности на поддержку безопасности Украины уже выделено более 8 млрд долларов.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.