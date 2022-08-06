ВОЙНА В Украине США готовят новый пакет вооружений для Украины на миллиард долларов — Reuters

2022-08-06 09:00

 

Американская помощь будет включать в себя боеприпасы для оружия дальнего радиуса действия и бронированные медицинские транспортные средства.

В понедельник, 8 августа, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет вооружений. Они предупредили, что стоимость и содержание военной помощи может измениться.

Однако если пакет будет подписан в его нынешнем виде, он будет оценен в 1 миллиард долларов и будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетной системы NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал Меморандум о выделении Украине военной помощи в размере 550 миллионов долларов.

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