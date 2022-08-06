ВОЙНА В Украине Ким оценил шансы роССиян захватить Николаев в ближайшее время

2022-08-06 15:00

 

Захватывать Николаев в ближайшее время российским оккупантам будет "просто нереально".

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Главкому".

Он отметил, что линия фронта на юге растянута, ситуация там напряженная, но контролируемая.

Он отметил, что даже если оккупанты будут продвигаться по 200 метров или километру в день, то им понадобится очень много времени, чтобы продвинуться на 30 км.

"Возможно, у них есть план где-то за пол года взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же, в первую очередь россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то "победу". Ибо разумно перед тем как предпринимать следующие шаги, завершить хоть что-то. А сейчас наоборот – мы потихоньку отвоевываем Херсонскую область. Как русские вообще могут наступать, когда у них горят составы, командные пункты, а генералы отказываются переходить за Днепр?", - сказал Ким.

Также отмечается, что необходимости в проведении обязательной эвакуации из города пока нет, хотя продолжается добровольная.

"Кто выезжает ночью, чтобы под обстрелами не спать, а потом возвращается на работу утром. У нас работают 250 единиц коммунального транспорта, люди платят за проезд и ездят по своим делам. Нет никаких проблем с транспортом, топливом, едой или чем-либо, чтобы вывезти отсюда людей. Вот сейчас смотрю на карту: у нас пять направлений на выезд открыты – кто куда хочет, туда и едет", - сказал Ким.

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