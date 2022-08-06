ВОЙНА В Украине Потери рф в Украине приблизились к новой "красной линии" - Генштаб ВСУ

2022-08-06 09:30

 

Потери России в Украине на сегодня приблизились к психологической отметке в 42 тысячи человек.

За сутки на нашей земле были ликвидированы 250 врагов, и теперь общие потери противника составляют приблизительно 41 900 человек, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, на украинской территории ликвидировали еще 10 вражеских танков, 19 боевых бронированных машин, пять артистем, четыре средства противовоздушной обороны, два беспилотника оперативно-тактического уровня, шесть единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.

В частности, были уничтожены:

  • 1802 (+10) танков
  • 4051 (+19) боевых бронированных машины
  • 955 (+5) артиллерийских систем
  • 260 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 127 (+4) средства ПВО
  • 223 (+0) самолета
  • 191 (+0) вертолет
  • 742 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 182 (+0) крылатые ракеты
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 2970 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 85 (+2) единицы специальной техники

По сведениям Генштаба, самые большие потери захватчики понесли на Донецком направлении.

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