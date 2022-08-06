Потери России в Украине на сегодня приблизились к психологической отметке в 42 тысячи человек.
За сутки на нашей земле были ликвидированы 250 врагов, и теперь общие потери противника составляют приблизительно 41 900 человек, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Кроме того, на украинской территории ликвидировали еще 10 вражеских танков, 19 боевых бронированных машин, пять артистем, четыре средства противовоздушной обороны, два беспилотника оперативно-тактического уровня, шесть единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.
В частности, были уничтожены:
По сведениям Генштаба, самые большие потери захватчики понесли на Донецком направлении.