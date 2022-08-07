ВОЙНА В Украине рф стянула более 25 тыс. солдат к югу, возможны планы по окружению Николаева - The Times

2022-08-07 18:00

россияне взыскали более 25 тыс. военнослужащих на юг Украины, из которых 10 тыс. находятся на западном берегу Днепра, возможны планы по окружению Николаева. Об этом сообщает The Times.

Детали

"Подкрепление доводит общую численность российских войск в этом районе до более 25 000 военнослужащих", сообщает The Times со ссылкой на украинскую группу разведки, добавив, что "девять российских боевых групп численностью от 500 до 800 человек в каждой было переброшено туда с Донбасса и из Крыма".

"Более 10 000 российских солдат сейчас находятся на западном берегу Днепра", - добавляет издание.

Как отмечает издание, прорывы линии фронта рф заставили кремль "совершить наклон на юг". "Однако, по словам военного советника президента Зеленского Алексея Арестовича, ядро ​​людей, переброшенных с Донбасса, составляют российские воздушно-десантные войска, и есть признаки того, что россияне планируют собственное наступление, чтобы окружить город Николаев с северо-запада".

"Этот маневр необходим, чтобы вывести HIMARS за пределы досягаемости херсонских мостов. И если целью путина остается взять Одессу, то его людям нужно будет форсировать Южный Буг. Единственный реальный вариант – мост через Николаев", - отмечается в статье.

Дополнение

Спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что, вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович сообщал, что российские захватчики собрали на юге страны около 30 БТГр и готовятся к наступлению на Кривой Рог и Николаев.