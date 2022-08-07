ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ уничтожили 300 российских захватчиков – Генштаб

2022-08-07 10:30

За сутки 6 августа Вооруженные силы Украины уничтожили 300 российских оккупантов, общие потери армии РФ с начала полномасштабной войны перевалили за 42 тысячи.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Общие же боевые потери противника с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили: