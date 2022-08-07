ВОЙНА В Украине Вторжение белорусской армии в Украину минимальное, но там есть другая угроза – эксперт

2022-08-07 11:30

 

Александр Коваленко не исключает, что целью ракетных ударов, которые РФ будет наносить с территории Беларуси, будет и Киев.

Угроза вторжения белорусской армии в Украину сейчас минимальна. Хотя такая угроза будет существовать до конца войны.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в эфире единого телемарафона на канале "1+1".

"Угроза вторжения именно белорусской армии в Украину сейчас минимальна. Этот вывод можно сделать, глядя на то, какое расположение имеют батальонно-тактические группы в Беларуси", — отметил эксперт.

Что касается ракетных ударов, авиационных и сухопутных, то риск очень велик, подчеркнул Коваленко.

"Действительно, Российская Федерация будет и в дальнейшем использовать воздушное пространство и территорию Беларуси для того, чтобы наносить ракетные удары по территории Украины, а также не исключено, что целью будет и столица – Киев", — подытожил военный эксперт.

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