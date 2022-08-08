ВОЙНА В Украине Обстрел Запорожской АЭС: Минздрав выпустил инструкцию, что делать при радиационной аварии

2022-08-08 08:25

Минздрав опубликовал инструкцию, что делать при радиационной аварии.

Среди рекомендаций:

▪️оставаться в помещении или срочно в него зайти, если находитесь на улице, закрыть окна и двери, уплотнить отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань) и выключить системы вентиляции;

▪️снять верхний слой одежды, упаковать ее в пластиковый пакет или герметичный контейнер;

▪️принять душ с мылом, голову помыть шампунем, не использовать кондиционер для волос. Если доступа к воде нет, можно использовать влажные салфетки, смоченную ткань. Протереть руки, лицо, веки, ресницы, уши;

▪️надеть чистую одежду;

▪️не использовать для питья и приготовления еды воду из-под крана, пока власти не дадут на это разрешение;

▪️следить за информацией от официальных источников: спасателей, полиции, местных властей.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель решительно осудил обстрелы россиян по территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в захваченном Энергодаре.

Он призвал оккупантов пропустить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом глава дипломатии написал на своей странице в Twitter.