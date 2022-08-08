ВОЙНА В Украине Посол Польши рассказал, в каком случае ВСУ могли бы удержать Маприуполь

2022-08-08 10:26

Если бы ВСУ получили HIMARS раньше, то смогли бы удержать и спасти Мариуполь, — посол Польши в Украине.

"Мы прекрасно знаем, если бы HIMARS добрался до Украины раньше, Мариупольской трагедии могло бы и не произойти. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнина, они не могли передвинуть линию фронта и были вынуждены бездейственно наблюдать за трагедией своих товарищей", — заявил Бартош Цихоцкий.

Он призвал мир не наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, а приложить больше усилий, чтобы ускорить победу Киева.