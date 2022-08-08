ВОЙНА В Украине Посол Польши рассказал, в каком случае ВСУ могли бы удержать Маприуполь

2022-08-08 10:26

Если бы ВСУ получили HIMARS раньше, то смогли бы удержать и спасти Мариуполь, — посол Польши в Украине.

"Мы прекрасно знаем, если бы HIMARS добрался до Украины раньше, Мариупольской трагедии могло бы и не произойти. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнина, они не могли передвинуть линию фронта и были вынуждены бездейственно наблюдать за трагедией своих товарищей", — заявил Бартош Цихоцкий.

Он призвал мир не наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, а приложить больше усилий, чтобы ускорить победу Киева.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА ВСУ за сутки уничтожили 10 баз, складов и командных пунктов оккупантов

2022-08-07 22:00

роССийская армия провалила штурм позиций ВСУ возле Авдеевки: 30 оккупантов убиты, более 50 ранены

2022-08-07 21:00

За сутки ВСУ уничтожили 300 российских захватчиков – Генштаб

2022-08-07 10:30

Данилов о контрнаступлении ВСУ: Давайте наберемся терпения, не верьте "диванным" экспертам

2022-08-06 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Беспилотник ВСУ заснял массовую демилитаризацию русских оккупантов

2022-08-08 15:37

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС - вся Европа на грани катастрофы

2022-08-08 14:31

КАРТА Финляндия заставила русских ежедневно слушать гимн Украины

2022-08-08 11:33

Посол Польши рассказал, в каком случае ВСУ могли бы удержать Маприуполь

2022-08-08 10:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Беспилотник ВСУ заснял массовую демилитаризацию русских оккупантов 2022-08-08 15:37
Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС - вся Европа на грани катастрофы 2022-08-08 14:31
КАРТА Финляндия заставила русских ежедневно слушать гимн Украины 2022-08-08 11:33
Посол Польши рассказал, в каком случае ВСУ могли бы удержать Маприуполь 2022-08-08 10:26