ВОЙНА В Украине Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС - вся Европа на грани катастрофы

2022-08-08 14:31

Рашисты заминировали Запорожскую атомную электростанцию и угрожают ее подорвать, сообщает Энергоатом в понедельник, 8 августа.

"В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил оркостана генерал-майор Валерий Васильев, сказал, что "здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня", - сказано в сообщении.

Энергоатом отмечает, что именно этот персонаж непосредственно заявил о минировании всех важных объектов Запорожской АЭС.

Ранее в Энергоатоме сообщили, что последствия обстрела атомной электростанции россиянами несут риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Напомним, что 6 августа российские агрессоры дважды обстреляли ЗАЭС. На станции отключился энергоблок №4. В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрела повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.