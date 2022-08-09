ВОЙНА В Украине В сентябре Германия вводит новые правила пребывания беженцев из Украины - что изменится

2022-08-09 11:33

В Германии с начала сентября начнут вести учет безвизовых дней, в течение которых украинцы находятся в стране. Об этом сообщается в документе от властей ФРГ.

Сообщается, что внесены изменения в правила пребывания украинцев, которые выехали в Германию, спасаясь от войны. До 31 августа украинцам разрешено находиться в Германии независимо от использования безвиза или депортации, но те, у кого к 1 сентября будет исчерпан безвиз, должны будут либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты, чтобы продолжать находиться в Германии на легальном основании.

Если срок пребывания без визы заканчивается до 31 августа или в этот день, необходимо оформить временную защиту в Германии к 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября до 1 декабря, тоже должны подать заявку на регистрацию.

"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено и должно быть без бюрократии. Для этого нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в иммиграционных органах. Таким образом, пребывание в Германии должно быть возможным для всех пострадавших в течение 90 дней без вида на жительство", - говорится в документе.

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