ВОЙНА В Украине РоссСМИ: В 20 регионах рф создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине

2022-08-08 17:00

 

В конце прошлой недели стало известно о формировании в Санкт-Петербурге трех "именных" добровольческих подразделений для участия в "специальной военной операции" в Украине. Формирование подобных отрядов продолжается с весны: по меньшей мере в двух десятках субъектов РФ создано уже более 40 таких подразделений.

Об этом пишет "Коммерсант".

Формирование таких отрядов продолжается в регионах уже несколько месяцев: вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации, добровольцам обещают солидные денежные выплаты и обеспечение всем необходимым для войны. Процедурные вопросы решаются через военкоматы, где желающие отправиться на войну заключают контракт с Минобороны.

Обещанные добровольцам выплаты отличаются в зависимости от региона. Так, в Омской области говорят, что по прибытии на территорию "СВО" зарплата контрактников составит не менее 130 тысяч рублей. В других регионах называют более высокие цифры, превышающие 200 тыс. руб. А в Пермском крае добровольцам вообще обещают, что они будут получать не менее 300 тыс. руб. на месяц.

Региональные власти, в свою очередь, готовы на разовые выплаты (от 100 тыс. руб.), но не всегда их можно получить сразу. Например, в Татарстане добровольцам обещают выплатить сразу лишь 60 тыс., а еще 200 тыс. они получат после пересечения границы.

 

 

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