ВОЙНА В Украине Украинские защитники сбили четыре вражеские ракеты "Калибр"

2022-08-08 17:30

Утром 8 августа украинская ПВО сбила четыре российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook и Воздушное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа Калибр из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг, остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями Центра".