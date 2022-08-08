Украинские военные подтвердили, что немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard в количестве трех единиц прибыли в Украину и рассказали об их особенностях.
Об этом сообщается на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook.
Украинские защитники раскрыли характеристики немецких артиллерийских установок. Среди особенностей САУ Gepard:
поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км;
экипаж до трех человек: водитель, командир, наводчик;
комплексы будут прикрывать объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах;
разработка артиллерийских установок началась еще в 60-х годах. Долгое время Gepard являлась важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Уже в 2000-х годах отказались;
установка базируется на шасси танка Leopard 1;
на башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, фиксирующих цель на расстоянии до 15 километров;
В ОК «Юг» отмеили, что «в модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС — по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект — 320 снарядов для поражения воздушных целей».
магазин также содержит 20 снарядов для наземных целей;
темп огня – 550 выстрелов из каждой пушки в минуту;
«Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника», — уточнили в ОК «Юг».