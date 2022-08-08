ВОЙНА В Украине Оборона будет эффективнее: в Украину прибыли немецкие «Гепарды»

2022-08-08 18:00

Украинские военные подтвердили, что немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard в количестве трех единиц прибыли в Украину и рассказали об их особенностях.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook.

Украинские защитники раскрыли характеристики немецких артиллерийских установок. Среди особенностей САУ Gepard:

поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км;

экипаж до трех человек: водитель, командир, наводчик;

комплексы будут прикрывать объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах;

разработка артиллерийских установок началась еще в 60-х годах. Долгое время Gepard являлась важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Уже в 2000-х годах отказались;

установка базируется на шасси танка Leopard 1;

на башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, фиксирующих цель на расстоянии до 15 километров;

В ОК «Юг» отмеили, что «в модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС — по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект — 320 снарядов для поражения воздушных целей».

магазин также содержит 20 снарядов для наземных целей;

темп огня – 550 выстрелов из каждой пушки в минуту;

«Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника», — уточнили в ОК «Юг».