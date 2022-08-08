ВОЙНА В Украине Войска рф использовали новейшее оружие для ударов по Винницкой области: что известно

2022-08-08 19:30

 

В воскресенье, 7 августа, российские военные нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области. Для ударов оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

В командовании заявили, что основным носителем ракет "Кинжал" является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

"Это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 - более 12000 км/ч", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что после пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тысяч км/ч.

"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в ВСУ средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее. С 24 февраля было зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важным целям", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские военные нанесли ракетный удар по Винницкой области, в результате которого есть пострадавшие.

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