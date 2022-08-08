ВОЙНА В Украине фото + видео В сети показали последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне

2022-08-08 20:30

 

В сети опубликовали видео с Антоновского моста в Херсоне после удара Вооруженных Сил Украины в ночь на 7 августа. Запись обнародовал один из российских военных пропагандистов.

На ней видно, что мост получил четыре пробоины – одну большую и несколько меньших.

Руководитель координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона рассказала, что в ночь на 8 августа ВСУ обстреляли не только Антоновский мост, но и Каховский.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. У него есть свои меткие результаты. Попадания достаточно серьезные – как по Антоновскому мосту, так и по Каховскому", — сказала Гуменюк.

Контроль за переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях Херсонской области, считает британская разведка.

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