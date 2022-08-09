ВОЙНА В Украине Минобороны рф назвало "причину" взрывов в Крыму

2022-08-09 17:00

 

Российские военные отрицают нанесение ударов по аэродрому Саки или подрыв базы в результате диверсии.
В Минобороны России заявляют, что масштабные взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму во вторник, 9 августа, произошли из-за детонации боеприпасов.

"9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что причиной взрывов стал пожар при погрузке топлива.

В свою очередь, в Сакском районе объявлена эвакуация.

Тем временем, в сети пишут, что взрывы недалеко от села Новофедоровка продолжаются больше часа, к месту происшествия направляется множество машин скрой помощи.

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