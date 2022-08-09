ВОЙНА В Украине Подоляк о ежедневных потерях ВСУ: цифры уменьшились в три раза

2022-08-09 21:30

 

Ежедневные потери украинских военных уменьшились в три раза по сравнению с началом июня. Тогда они составляли 100-200 военнослужащих в сутки.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию BBC.

"Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 - 3 раза от той цифры... Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно", - заявил он.

По словам Подоляка, более точные цифры может дать только Генеральный штаб ВСУ.

Советник главы ОП сообщил, что потери Украины увеличивались из-за перехода на второй этап войны.

"Начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь", - заявил он.

При этом Подоляк объяснил, почему украинские потери в войне уменьшились.

"Сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам русской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация русской армии по всей линии фронта. И третье - наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", - заявил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что самый большой пик потерь украинских военных был в мае.

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