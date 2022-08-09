ВОЙНА В Украине беларусь анонсировала совместные военные учения ПВО с роССией

2022-08-09 19:30

 

Военно-воздушные и силы ПВО Беларуси проведут в августе военные учения, в том числе на полигоне в России.

Источник: Министерство обороны Беларуси в Telegram

Детали: Оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой пройдут в Беларуси и на территории 185-го центра боевой подготовки Воздушно-космических сил РФ. В пресс-службе сообщают, что в учениях примет участие личный состав, военная и спецтехника от авиационных частей, войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые формирования Военной академии Беларуси.

По их словам, целью учений является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач.

Дословно: "Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь; с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона Ашулук (Астраханская область РФ - ред).

Напомним: 5 августа стало известно, что Беларусь еще на неделю продлила военные учения на своей территории.

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