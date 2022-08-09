ВОЙНА В Украине У оккупантов началась паника из-за ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам

2022-08-09 20:30

Из-за этих событий начался массовый вывоз семей российских захватчиков из Херсона.

У российских оккупантов в Херсонской области началась паника из-за недавних ударов украинских военных по Антоновскому и Каховскому мостам.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостах у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне", - отметил он.

Янушевич рассказал, что оккупанты пытаются создать картинку начала учебного года в захваченных образовательных учреждениях области.

От тактики террора они перешли к подкупу. Родителям, которые согласятся отдать своих детей в захваченные школы, предлагают ежемесячно платить 4 тыс. грн", - добавил председатель ОВА.