ВОЙНА В Украине видео Из-за взрывов в Новофедоровке пострадали пять человек – оккупационная "власть"

2022-08-09 18:30

Причины взрывов в Новофедоровке в оккупированном Крыму выясняет следственная комиссия. Об этом 9 августа сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Видео заявления он опубликовал в Telegram.

"Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах инцидента рано, все выяснит следственная комиссия. Приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, идет разлет осколков", – сказал Аксенов.

Он также заявил, что на месте дежурят экипажи скорой помощи и санавиация, но, по информации Аксенова, среди гражданского населения никто не обращался в медицинские учреждения.

В то же время так называемый "министр здравоохранения Крыма" Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. По его словам, четверым пострадавшим оказана амбулаторная помощь, пятый – находится в операционной. Его комментарий опубликовал советник руководителя оккупационной "власти" полуострова Олег Крючков.