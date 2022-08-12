ВОЙНА В Украине Внутренне перемещенные лица теперь смогут получать выплаты даже в случае потери паспорта

2022-08-12 08:26

Внутренне перемещенные лица теперь смогут получать выплаты даже в случае потери паспорта. Вступило в силу соответствующее постановление Кабмина Украины, сообщает Минреинтеграции.

Согласно постановлению, основанием для выплат является справка из Государственной миграционной службы (ГМС) о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины.

Справку могут выдавать подразделения ГМС или центры предоставления админуслуг.

Для оформления выплат также можно использовать документы из приложения «Дія».

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В Украине кардинально изменили правила покупки/продажи валюты в обменниках 2022-08-12 11:35
Глава Минобороны Украины отреагировал на ситуацию с разминированием Чонгара 2022-08-12 10:27
видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-08-12 09:34