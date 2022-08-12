Внутренне перемещенные лица теперь смогут получать выплаты даже в случае потери паспорта. Вступило в силу соответствующее постановление Кабмина Украины, сообщает Минреинтеграции.
Согласно постановлению, основанием для выплат является справка из Государственной миграционной службы (ГМС) о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины.
Справку могут выдавать подразделения ГМС или центры предоставления админуслуг.
Для оформления выплат также можно использовать документы из приложения «Дія».