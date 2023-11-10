ВОЙНА В Украине В Украине изменились правила оформления выплат внутренним переселенцам

2023-11-10 20:34

З листопада набули чинності окремі положення постанови Кабміну № 789, якими змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам .

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

  • Зміни стосуються внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.
  • Для оформлення виплат ВПО відсьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.
  • Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
  • Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.
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ВОЙНА В Украине

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В Украине изменились правила оформления выплат внутренним переселенцам 2023-11-10 20:34
фото Партизаны пробрались на секретную базу врага под Симферополем и раскрыли все данные 2023-11-10 19:31
Как повторно пройти медкомиссию во время военного положения людям с инвалидностью 2023-11-10 16:31