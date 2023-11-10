В Украине изменились правила оформления выплат внутренним переселенцам
2023-11-10 20:34
З листопада набули чинності окремі положення постанови Кабміну № 789, якими змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам .
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
- Зміни стосуються внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.
- Для оформлення виплат ВПО відсьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.
- Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
- Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.