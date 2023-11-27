Жизнь Уже с 1 января часть переселенцев лишат выплат: кого из украинцев коснется

2023-11-27 21:37

В Украине с 1 января 2024 года некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) перестанут получать выплаты.

Об этом говорится в постановлении Министерства социальной политики от 11.07.2023 № 709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Так, исходя из постановления, денежные выплаты отменят людям, чье материальное состояние позволяет совершать существенные покупки и делать инвестиции. Говорится о гражданах, которые приобрели квартиру, дом или участок более чем на 100 тыс. гривен.

В частности, в 2024 году выплаты ВПЛ отменят гражданам, которые:

приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или которые не оккупированы;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

В том случае, если по результатам проверки ВПЛ через государственные реестры будет принято решение о прекращении денежной помощи, лицо будет уведомлено по электронной почте, по телефонному звонку или по средствам электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Напомним, Кабмин изменил порядок выплаты помощи ВПЛ.