Жизнь В каких случаях внутренних переселенцев могут лишить выплат - правила изменены

2023-09-06 11:21

Внутренние переселенцы имеют право на получение помощи в виде ежемесячных выплат (3000 грн для детей и людей с инвалидностью, 2000 грн — для других ВПЛ).

В сентябре меняется порядок назначения и пересмотра таких выплат. ВПЛ могут лишить выплат, если они: