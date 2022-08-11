ВОЙНА В Украине США четко дали понять, что не будут меряться ракетами с Китаем

2022-08-11 15:37

США не будут меряться ракетами с Китаем: из-за напряженности вокруг Тайваня, испытательный пуск американской ракеты Minuteman III отложен, — The World Street Journal

Представитель Пентагона заявил, что министр обороны Ллойд Остин отдал приказ об отсрочке, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем, поскольку китайские военные участвуют в демонстрации силы вблизи Тайваня.

ВВС планировали провести испытательный пуск баллистической ракеты на этой неделе с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

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