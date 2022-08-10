ВОЙНА В Украине Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз роССиянам

2022-08-10 22:00


Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

Эстония не выдает туристические визы россиянам с весны. В конце июля правительство Эстонии утвердило запрет на предоставление российским гражданам временного вида на жительство или визы с целью обучения.

 

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