ВОЙНА В Украине Глава Минобороны Украины отреагировал на ситуацию с разминированием Чонгара

2022-08-12 10:27

Вопрос заминирования и разминирования объектов относится к компетенции военного, а не гражданского руководства. После победы Украины в войне будет проведено расследование насчет ситуации с мостом в Чонгаре, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью УП.

"Этот вопрос обсуждался на заседании профильного парламентского комитета. Я был на нем вместе с генералом (Валерием) Залужным, нашим главнокомандующим и начальником Генерального штаба генералом (Сергеем) Шапталой. Наши военные дали следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности", - подчеркнул глава Минобороны.

На данный момент стоит задача победить в войне и только потом искать виновных в разминировании Чонгара и других мостов на крымских перешейках.

"Это вопросы военных и они сами заинтересованы в проведении такого расследования. И факты все сегодня собираются, фиксируются, в том числе Службой безопасности, контрразведкой. Еще раз повторяю: имела место диверсия, имел ли место шпионаж, имела место провокация, или бессмысленная небрежность кого-то - это точно не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, отвечавших за это направление", - отметил Резников.

При этом министр со ссылкой на военных указал, что подрыв моста не остановил бы наступление врага.

"Там еще десять проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, сейчас находящийся в политической оппозиции, я от него это впервые услышал", - добавил глава Минобороны.

Ранее в сети появилась информация, что российские войска в первые дни полномасштабного вторжения быстро оккупировали Херсонскую область, потому что украинская сторона разминировала админграницу с Крымом перед началом войны.

В Генштабе на это заявили, что "мост был заминирован", однако ВСУ пришлось противостоять превосходящим в 15 раз силам противника.