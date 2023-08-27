ВОЙНА В Украине Резников ответил, передаст ли Германия ракеты Taurus Украине

2023-08-27 12:30

 

Министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как передает "Хвиля", об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

Так, по словам Резникова, он оптимистичен в вопросе Taurus и видит, что в будущем Германия передаст Украине ракеты.

"Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей", — сказал глава Минобороны.

При этом Резников подчеркнул, что поставка не займет год.

"Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год", - добавил он.

Напомним, в Украину прибыли первые тысячи изготовленных за границей 122-мм снарядов.

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