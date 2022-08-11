Спорт Каземиро признали лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА (Реал - Айнтрахт)

2022-08-11 12:28

Бразильский полузащитник Каземиро стал лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отметим, что футболист мадридцев отметился голевой передачей на Давида Алабу на 37-й минуте игры, во время первого взятия ворот немецкого клуба. Кроме того, мяч после его удара во втором тайме угодил в перекладину.

"Придавал баланс игре Реала, когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи", - заявил один из технических наблюдателей УЕФА.

Напомним, ранее на Олимпийском стадионе в Хельсинки, состоялся матч Суперкубка УЕФА между мадридским Реалом и франкфуртским Айнтрахтом. Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.